В Одессе из-за сильного задымления эвакуировали бизнес-центр

В Одессе произошло задымление в бизнес-центре

В Одессе произошло задымление в бизнес-центре возле стадиона Черноморец.

Об этом пишет Думская.

Огня видно не было, но чувствовался запах дыма. Людей из здания пришлось эвакуировать.

Как оказалось, на складе одной из фирм взорвался гироскутер, в связи с чем и произошло возгорание и сильное задымление.

Информацию подтвердили и в областной ГСЧС. В ведомстве сообщили, что задымление произошло в офисном помещении.

Обошлось без жертв и пострадавших.