В Одессе из-за сильного задымления эвакуировали бизнес-центр

В Одессе произошло задымление в бизнес-центре возле стадиона Черноморец.
Об этом пишет Думская.
Огня видно не было, но чувствовался запах дыма. Людей из здания пришлось эвакуировать.
Как оказалось, на складе одной из фирм взорвался гироскутер, в связи с чем и произошло возгорание и сильное задымление.
Информацию подтвердили и в областной ГСЧС. В ведомстве сообщили, что задымление произошло в офисном помещении.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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