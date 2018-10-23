23 октября 2018, вторник

В Одессе из-за сильного задымления эвакуировали бизнес-центр

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В Одессе произошло задымление в бизнес-центре
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Одессе произошло задымление в бизнес-центре

В Одессе произошло задымление в бизнес-центре возле стадиона Черноморец.

Об этом пишет Думская.

Огня видно не было, но чувствовался запах дыма. Людей из здания пришлось эвакуировать.

Как оказалось, на складе одной из фирм взорвался гироскутер, в связи с чем и произошло возгорание и сильное задымление.

Информацию подтвердили и в областной ГСЧС. В ведомстве сообщили, что задымление произошло в офисном помещении.

Обошлось без жертв и пострадавших.

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