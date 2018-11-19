В Одессе из-за погодных условий не смог сесть самолет из Вены

Самолет Embraer E195 компании Австрийские авиалинии 19 ноября не смог совершить посадку в международном аэропорту Одесса.
Об этом сообщает Укринформ.
"Лайнер из Вены около двадцати минут находился в зоне ожидания аэропорта, снизившись до 900-метровой высоты. Однако из-за низкой видимости и сильного ветра экипаж так и не решился посадить самолет", - сказано в сообщении.
В связи с ситуацией авиарейс Одесса - Вена пришлось отменить.
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