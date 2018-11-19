19 ноября 2018, понедельник

В Одессе из-за погодных условий не смог сесть самолет из Вены

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Экипаж не посадил самолет из-за низкой видимости и сильного ветра
Фото: pixabay.com

Экипаж не посадил самолет из-за низкой видимости и сильного ветра

Самолет Embraer E195 компании Австрийские авиалинии 19 ноября не смог совершить посадку в международном аэропорту Одесса.

Об этом сообщает Укринформ.

"Лайнер из Вены около двадцати минут находился в зоне ожидания аэропорта, снизившись до 900-метровой высоты. Однако из-за низкой видимости и сильного ветра экипаж так и не решился посадить самолет", - сказано в сообщении.

В связи с ситуацией авиарейс Одесса - Вена пришлось отменить.

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