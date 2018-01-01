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В Одессе из-за осложнения от кори умер ребенок, мать заявляет о халатности врачей

Сегодня, 17:14
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Ребенок умер в Одесской городской инфекционной больнице

Фото: Думская

В Одессе из-за осложнений от кори умер годовалый ребенок, сообщили Думской в городской инфекционной больнице.

По информации врачей, мальчик находился в очень тяжелом состоянии. Он умер от двусторонней пневмонии, вызванной корью.

 "Заболевание протекало очень тяжело. Специфического лечения этой болезни, к сожалению, не существует. Мы не со всем можем справиться", - рассказала главный врач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

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Мать умершего ребенка, которому было всего год и три месяца, обвиняет врачей в халатности и намерена обратиться в полицию. По ее словам, ребенок заразился корью в областной детской клинической больнице, куда его госпитализировали с бронхитом. После его перевели в городскую инфекционную больницу, где он также контактировал с возможным носителем.

"Мне доктор сказал, что его случайно положили рядом с ребенком, который болел корью", - рассказала мама Людмила Ластовская.

В инфекционной больнице состояние ребенка стабилизировалось, его выписали, но через пять дней ему снова стало плохо. Ребенка положили в реанимацию, но спустя несколько дней он скончался.

"Все было хорошо. Вчера вечером он даже стал кушать. Вечером приходила – ребенок спит. Утром пришла, доктор выходит и говорит, что ребенок задохнулся… У меня ребенок девять дней лежал в больнице", - добавила Ластовская.

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У умершего мальчика не было прививки. По словам матери, ребенок болел и пропустил плановую вакцинацию.

В свою очередь в больнице отрицают, что ребенок контактировал с больным корью по вине медиков. "Больные госпитализируются в боксы по диагнозу. К нему положили не больного с корью, а больного с контактом по кори, с таким же контактом, какой был у него", - пояснила главврач Лаврюкова.

По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала года от осложнений от кори умерли 15 человек (четверо взрослых и 11 детей).

Теги:   Корь Дети Минздрав Украины Одесса

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