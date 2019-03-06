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В Одессе исследователь в результате обвала в катакомбах застрял под землей со сломанной ногой - видео

Сегодня, 13:35
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Думская

Масленко самостоятельно откопал зажатую ногу

Исследователь-спелеолог Владислав Масленко в результате обвала в одесских катакомбах оказался заблокированным под землей со сломанной ногой.

Как сообщает Думская, он отправился на изучение тоннелей в одиночку, поэтому на помощь к мужчине отправились лишь тогда, когда он не вышел на связь в условленное время.

"В одном из сложных и обвалоопасных районов одесских катакомб, произошел обвал кровли между первым и вторым ярусами. Влад упал в затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него упал огромный кусок стены. Открытый перелом голени. Нога оказалась зажатой под скалой", - рассказал спелеолог Евгений Лата, принимавший участие в спасении пострадавшего.

По его словам, оказавшись в сложной ситуации, Масленко долго копал яму под скалой, чтобы вытащить сломанную ногу, а потом сумел вылезти на второй ярус и проползти какое-то расстояние, прежде чем его обнаружили.

При этом спасателям понадобилось еще два часа, чтобы расширить узкие места и обвалы, которые мешали вынести пострадавшего на поверхность, после чего его передали врачам скорой помощи.

"То, что произошло, достойно сюжета фильма в стиле "127 часов". Это история борьбы человека за свою жизнь и напоминание всем о правилах соблюдения техники безопасности", - добавил Лата.

Теги:   Спасение Пещера Одесса

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