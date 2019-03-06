В Одессе исследователь в результате обвала в катакомбах застрял под землей со сломанной ногой - видео
Исследователь-спелеолог
Владислав Масленко в результате обвала в одесских катакомбах оказался
заблокированным под землей со сломанной ногой.
Как сообщает
Думская, он отправился на изучение тоннелей в одиночку, поэтому на помощь к мужчине
отправились лишь тогда, когда он не вышел на связь в условленное время.
"В одном из сложных и обвалоопасных районов одесских
катакомб, произошел обвал кровли между первым и вторым ярусами. Влад упал в
затопленный ход на первом ярусе, а сверху на него упал огромный кусок стены.
Открытый перелом голени. Нога оказалась зажатой под скалой", - рассказал спелеолог
Евгений Лата, принимавший участие в спасении пострадавшего.
По его словам,
оказавшись в сложной ситуации, Масленко долго копал яму под скалой, чтобы
вытащить сломанную ногу, а потом сумел вылезти на второй ярус и проползти
какое-то расстояние, прежде чем его обнаружили.
При этом спасателям
понадобилось еще два часа, чтобы расширить узкие места и обвалы, которые мешали
вынести пострадавшего на поверхность, после чего его передали врачам скорой
помощи.
"То, что
произошло, достойно сюжета фильма в стиле "127 часов". Это история
борьбы человека за свою жизнь и напоминание всем о правилах соблюдения техники
безопасности", - добавил Лата.