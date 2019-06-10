В Одессе иностранец врезался на угнанном с автомойки Lexus в стену дома и погиб
В ночь на понедельник, 10 июня, в Приморском районе Одессы произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lexus, за рулем которого находился иностранец.
При этом, как сообщили в облуправлении Национальной полиции, машина была угнана с территории автомойки.
«22-летний стажер автомойки произвольно уехал на чужом авто в город и, не справившись с управлением, врезался в жилой дом», — говорится в сообщении.
В результате полученных травм мужчина, который является уроженцем одного из соседних государств, погиб на месте.