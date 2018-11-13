В Одессе горит 17-этажный дом: четыре человека пострадали

Вечером во вторник, 13 ноября, в Одессе произошел пожар в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома, в результате пострадали несколько человек.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 18:30. Уже в 19:17 спасатели локализовали пожар.

По данным службы, из здания эвакуировали 35 человек, пожарные спасли семь человек. Четырех жильцов дома, в том числе двух детей, госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

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К тушению привлечены 47 спасателей и десять единиц техники ГСЧС.