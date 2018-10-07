В Одессе горела автостоянка, огонь уничтожил автомобили

От возгорания были спасены 15 автомобилей на автостоянке (иллюстративное изображение)

В Одессе 7 октября в 3:43 на автостоянке по улице Семена Палия произошло возгорание автомобиля, в результате которого огонь перекинулся на другие автомобили. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате пожара уничтожено пять автомобилей, а также повреждены три автомобиля на общей площади 50 кв. м.

Отмечается, что своевременное прибытие и начало тушения пожара подразделениями усложнялось большим количеством хаотично припаркованных автомобилей по путям подъезда к очагу пожара с обеих сторон проезжей части.

По прибытию на место происшествия в 4:02 было установлено возгорание пяти вплотную припаркованных легковых автомобилей открытым пламенем.

Пожар был локализован в 4:12 и ликвидирован в 4:51.

От возгорания были спасены 15 автомобилей на автостоянке. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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