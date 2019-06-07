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В Одессе грабитель во время погони травмировал полицейского

Сегодня, 18:44
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В Одессе грабитель во время погони травмировал полицейского - фото

полиция

Мужчина хотел продать украденный мопед

В пятницу, 7 июня, в Одессе во время операции по задержанию злоумышленник травмировал полицейского.

Об этом сообщили в местной полиции.

Согласно заявлению, одессит обратился в полицию после того, как увидел в интернете объявление о продаже украденного у него мопеда.

На встречу с «продавцом» пострадавший пришел вместе с полицейскими. По требованию предоставить документы на мопед «продавец» начал убегать.

Во время погони злоумышленник травмировал ногу полицейского. В результате правоохранители несколько раз выстрелили из устройства для отстрела резиновых пуль.

В результате происшествия полицейский получил ушибы, а злоумышленник — травматическое ранение обеих ног.

Задержанный мужчина проверяется на причастность к незаконному завладению мопедом, подделке документов, хранению поддельной национальной валюты и сопротивлению работникам полиции.

Теги:   Одесса

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