В Одессе грабитель во время погони травмировал полицейского
В пятницу, 7 июня, в Одессе во время операции по задержанию злоумышленник травмировал полицейского.
Об этом сообщили в местной полиции.
Согласно заявлению, одессит обратился в полицию после того, как увидел в интернете объявление о продаже украденного у него мопеда.
На встречу с «продавцом» пострадавший пришел вместе с полицейскими. По требованию предоставить документы на мопед «продавец» начал убегать.
Во время погони злоумышленник травмировал ногу полицейского. В результате правоохранители несколько раз выстрелили из устройства для отстрела резиновых пуль.
В результате происшествия полицейский получил ушибы, а злоумышленник — травматическое ранение обеих ног.
Задержанный мужчина проверяется на причастность к незаконному завладению мопедом, подделке документов, хранению поддельной национальной валюты и сопротивлению работникам полиции.