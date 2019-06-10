В Одессе горит отделение психиатрической больницы: четыре человека погибли
Вчера, 23:34
Вечером в понедельник, 10 июня, в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.
На место происшествия прибыло не менее 10 пожарных машин, передает местное издание Odessa Online.
Сообщается, что в результате пожара погибло не менее четырех человек: трое пациентов и медсестра.
30 человек были эвакуированы, судьба еще троих — неизвестна.
В данный момент пожар локализован.