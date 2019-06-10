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В Одессе горит отделение психиатрической больницы: четыре человека погибли

Вчера, 23:34
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В Одессе горит отделение психиатрической больницы: четыре человека погибли - фото

Odessa Online

Пострадавший от пожара корпус больницы

Вечером в понедельник, 10 июня, в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

На место происшествия прибыло не менее 10 пожарных машин, передает местное издание Odessa Online.

Сообщается, что в результате пожара погибло не менее четырех человек: трое пациентов и медсестра.

30 человек были эвакуированы, судьба еще троих — неизвестна.

В данный момент пожар локализован.

Теги:   Пожар Одесса

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