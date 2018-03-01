В Одессе экстремалы благодаря снегопаду катались по ночному городу на сноубордах - видео

Благодаря снегопаду, который обрушился на Одессу, местным экстремалам выпала возможность покататься в первую ночь весны по городу на сноубордах.
Соответствующие видео опубликовал у себя в Facebook пользователь Евгений Лата.
- Читайте также: Одесса оказалась в снежном плену: движение затруднено, люди отсиживаются дома - фото и видео
"У нас было три машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов", - отметил он в комментарии к видео.
Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада мэр Киева Виталий Кличко попросил помощи в уборке улиц у Минобороны и МВД.
Комментарии
Правила комментирования