В Одессе экстремалы благодаря снегопаду катались по ночному городу на сноубордах - видео

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Кроме сноубордов, одесситы катались также и на санках
Скриншот

Кроме сноубордов, одесситы катались также и на санках

Благодаря снегопаду, который обрушился на Одессу, местным экстремалам выпала возможность покататься в первую ночь весны по городу на сноубордах.

Соответствующие видео опубликовал у себя в Facebook пользователь Евгений Лата.

"У нас было три машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов", - отметил он в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада мэр Киева Виталий Кличко попросил помощи в уборке улиц у Минобороны и МВД.

НВ

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