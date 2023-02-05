В Одессе 40% потребителей до сих пор без электричества, действуют экстренные отключения 5 февраля, 14:42 Сотрудники ДТЭК работают над восстановлением подачи света (Фото:ДТЭК/Telegram)

В Одессе и районе после масштабных аварий на объекте энергетической инфраструктуры до 40% потребителей до сих пор остаются без электроэнергии.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.



По его словам, он провел совещание с Одесской ОВА по ситуации с электроснабжением в городе и районе.

«В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре», — написал премьер-министр.

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Шмыгаль сообщил, что фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению локальных котельных к генераторам. Также круглосуточно проходят ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария.

В ДТЭК сообщили, что с сегодняшнего дня в Одессе и Одесском районе начнут включать свет по два часа после каждых восьми часов его отсутствия.

Отмечается, что сейчас это тот максимум, который может обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона.

При этом когда в город будут доставлены все анонсированные генераторы, перерыв в электроснабжении начнет сокращаться.

Так, в Одессу направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электроснабжению больше потребителей. Более 25 из них уже поступило, еще около 50 в дороге.

Премьер также поручил изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в Одессе.

Город Одесса и часть Одесского района временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей утром в субботу, 4 февраля.

4 февраля вечером министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района запитана, свет вернули примерно трети потребителей.