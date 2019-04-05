В Одессе действовал конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен
Правоохранители
разоблачили в Одессе функционирование конвертационного центра.
Как сообщили в
Службе безопасности Украины, он был организован группой местных жителей.
По данным
следствия, злоумышленники незаконно помогали представителям коммерческих
структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Ежемесячный оборот
денег, проходивших через конвертцентр, составил более 20 млн гривен.
Во время обыска в
его офисе оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную
технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также
значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации,
подтверждающие незаконную деятельность.