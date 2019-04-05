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В Одессе действовал конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен

5 апреля, 13:11
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В Одессе действовал конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен - фото

СБУ

Конвертцентр был организован несколькими местными жителями

Правоохранители разоблачили в Одессе функционирование конвертационного центра.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, он был организован группой местных жителей.

По данным следствия, злоумышленники незаконно помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот денег, проходивших через конвертцентр, составил более 20 млн гривен.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Во время обыска в его офисе оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. 

Теги:   Конвертационный центр Одесса

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