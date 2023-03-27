В центре Одессы демонтировали мемориальную доску Суворову 27 марта, 17:41 В Одессе демонтировали мемориальную доску Суворову (Фото:dumskaya.net)

В Одессе демонтировали мемориальную доску российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом в понедельник, 27 марта сообщило издание Думская.

Речь идет о памятной доске, расположенной на фасаде дома №2 на улице Приморской, которая с 1969 по 1995 год носила имя Суворова.

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В пятницу, 24 марта, историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила демонтировать бюст пролетарского писателя Максима Горького в одноименном парке и перенести его в другое место.

В декабре 2022 года в Одессе были демонтированы памятники императрице Екатерине II, а также российскому полководцу Александру Суворову.