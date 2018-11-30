30 ноября 2018, пятница

В Одессе чиновницу ОГА приговорили к шести годам заключения за коррупцию

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Суд вынес приговор 28 ноября
Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор 28 ноября

Приморский райсуд Одессы приговорил к шести годам лишения свободы и.о. директора департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской ОГА.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook. 

Приговор был вынесен 28 ноября. Кроме срока за решеткой, чиновницу лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях на три года.

Также у нее конфискуют имущество и лишат девятого ранга государственного служащего.

"Во время судебного разбирательства прокурорами доказана вина должностного лица в том, что она получила от предприятия неправомерную выгоду на общую сумму 1 млн 450 грн за совершение в ее интересах действий, связанных с подписанием актов приема выполненных строительных работ, и за своевременную подачу их в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области и оплату выполненных работ", - заявил представитель ГПУ.

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