В Одессе чиновницу ОГА приговорили к шести годам заключения за коррупцию

Приморский райсуд Одессы приговорил к шести годам лишения свободы и.о. директора департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской ОГА.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Приговор был вынесен 28 ноября. Кроме срока за решеткой, чиновницу лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях на три года.

Также у нее конфискуют имущество и лишат девятого ранга государственного служащего.

"Во время судебного разбирательства прокурорами доказана вина должностного лица в том, что она получила от предприятия неправомерную выгоду на общую сумму 1 млн 450 грн за совершение в ее интересах действий, связанных с подписанием актов приема выполненных строительных работ, и за своевременную подачу их в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области и оплату выполненных работ", - заявил представитель ГПУ.