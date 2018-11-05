05 ноября 2018, понедельник

В Одессе арестовали мужчину, который издевался над бездомными котятами

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

В Одессе суд принял решение арестовать на 60 дней без альтернативы внесения залога мужчину, который издевался над бездомными котятами.

Об этом сообщается на сайте суда.

37-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса).

Установлено, что в течение нескольких месяцев сожительница обвиняемого через соцсети брала в дом котят, которые находились под опекой волонтеров. Но, получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания и издевался над ними.

Злоумышленник наносил котятам удары, причинял повреждения и подвергал их воздействию термических факторов.

Правоохранителям удалось установить несколько фактов издевательства над котятами.

По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству. 

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