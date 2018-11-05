В Одессе арестовали мужчину, который издевался над бездомными котятами

В Одессе суд принял решение арестовать на 60 дней без альтернативы внесения залога мужчину, который издевался над бездомными котятами.
Об этом сообщается на сайте суда.
37-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса).
Установлено, что в течение нескольких месяцев сожительница обвиняемого через соцсети брала в дом котят, которые находились под опекой волонтеров. Но, получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания и издевался над ними.
Злоумышленник наносил котятам удары, причинял повреждения и подвергал их воздействию термических факторов.
Правоохранителям удалось установить несколько фактов издевательства над котятами.
По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству.
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