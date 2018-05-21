В Одессе активисты забросали яйцами офис фирмы по продаже криптовалют

В понедельник, 21 мая, в Одессе несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле офиса фирмы, занимающейся продажей криптовалют.

Как сообщили в полиции города, участники акции протестовали против сомнительной и противоправной, по их мнению, деятельности финансового учреждения.

Во время митинга между активистами и охранниками возник конфликт. Протестующие забросали охранников и помещения компании картофелем, яйцами и помидорами. Чтобы не допустить эскалации, в конфликт вмешалась полиция.

"Конфликт с частным охранным агентством не привел к серьезным последствиям, но тем не менее правоохранители вынуждены были вмешаться в ход событий и обеспечить охрану общественного порядка и неприкосновенности частной собственности, для чего был задействован спецназ полиции", - рассказали в полиции.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным Думской, в полицейский участок доставили трех граждан за совершение мелкого хулиганства.

Решается вопрос о правовой квалификации правонарушений, предварительно усматриваются признаки хулиганства группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Напомним, что в Черкассах полицейские задержали 26 участников массовых драк во время футбольного матча Черкасский Днепр–Сумы. Игру остановили из-за беспорядков на 54-й минуте.