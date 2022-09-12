«Полиция, я жду». В Одессе активист облил краской памятник Екатерине II после публикации Шария 12 сентября, 18:53 В Одессе снова облили краской памятник Екатерине II (Фото:Суспільне Одеса)

В понедельник, 12 сентября, в Одессе снова облили краской памятник Екатерине II.

Соответствующее фото опубликовал активист Автомайдана Артак Григорян, подписав его «патрульная полиция Одесской области, я жду».

Позже Артака Григоряна отвезли в отделение полиции, сообщила Суспільне глава Одесской ячейки Автомайдана Екатерина Маденс. Протокол на него не составляли.

Видео дня

Ранее активист Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, что пропагандист Анатолий Шарий опубликовал данные волонтера Марины Бойко. В своей публикации он утверждал, что якобы она ранее обрисовала памятник Екатерине II словами Екатерина = Путин. Он также заявил, что «дарит ее одесской полиции».

После этого, по информации Стерненко, к Бойко пришли полицейские. При этом активист подчеркивает, что она не имеет никакого отношения к разрисовыванию памятника.

Одесские власти планируют обсудить судьбу памятника Основателям Одессы, ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью города: сначала провести интернет-конференцию 19 сентября, а затем электронный опрос одесситов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.