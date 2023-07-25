В центре Одессы неизвестные обстреляли машину, а потом погнались за ней. Их ищет полиция

25 июля, 12:43
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Как пишет издание Думская, на месте происшествия нашли пять гильз размером 9 мм (Фото:Скриншот видео Думская/Telegram)

Как пишет издание Думская, на месте происшествия нашли пять гильз размером 9 мм (Фото:Скриншот видео Думская/Telegram)

В Одессе во вторник утром, 25 июля, неизвестные открыли огонь по автомобилю BMW, а затем на двух машинах начали его догонять. В действие ввели операцию Сирена.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Событие произошло на улице Базарной около 11:00. По данным правоохранителей, неизвестные стреляли, предварительно, из травматического оружия. Пострадавших нет, несколько припаркованных автомобилей получили механические повреждения.

Видео дня

Сейчас на месте работают полицейские, устанавливая обстоятельства и участников инцидента. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1683779748281962497?s=20
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесса Стрельба

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