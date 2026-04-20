В Одессе нашли мертвым депутата горсовета (Фото: Национальная полиция в Полтавской области)

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Мужчину нашли мертвым в автомобиле в Приморском районе. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила полиция Одесской области.

Предварительно установлено, что депутат мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, отметили правоохранители.

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Имени депутата правоохранители официально не разглашают. Местное издание Думская пишет, что речь идет о 51-летнем Александре Иваницком.