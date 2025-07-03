Взрывы в Одессе: войска РФ ударили баллистикой по припортовой инфраструктуре, двое погибших

В Одессе в четверг, 3 июля, прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики. Войска РФ ударили по припортовой инфраструктуре, есть жертвы.

Обновлено в 14:17. Войска страны-агрессора России ударили баллистикой с кассетными боеприпасами по припортовой инфраструктуре Одессы, погибли два человека, еще трое — получили ранения, сообщил глава ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона Единые новости.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели на Одессу.

Мэр города Геннадий Труханов подтвердил взрывы, после чего заявил, что на город направляется вражеский разведывательный дрон.

Фото: alerts.in.ua

Ночью 3 июля российские войска ударили по Одессе шахедами, в девятиэтажке в результате атаки возник пожар, пострадали шесть человек.