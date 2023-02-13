Установили возле остановок. В Очакове появились первые бетонные укрытия — фото, видео

13 февраля, 16:35
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В Очакове устанавливают бетонные укрытия (Фото:Виталий Ким/Николаевская ОВА/Telegram)

В Очакове устанавливают бетонные укрытия (Фото:Виталий Ким/Николаевская ОВА/Telegram)

В Очаков Николаевской области, который часто обстреливают российские военные, отправили два первых бетонных укрытия в понедельник, 13 февраля.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Конструкции по запросу власти передала организация Gobel Foundation. По словам Кима, наземные укрытия уже установили возле остановок общественного транспорта. Каждое мобильное сооружение изготовлено из армированного бетона, там могут сесть 12 человек. Толщина стен укрытия — 25 см, потолка — 30 см.

Видео дня

«Могут защитить от обломков ракет или кассетных бомб весом до 30 кг при скорости 400 м/с», — рассказал Ким.

Виталий Ким/Николаевская ОВА/Telegram
Фото: Виталий Ким/Николаевская ОВА/Telegram
Віталій Кім/Миколаївська ОВА/Telegram
Фото: Віталій Кім/Миколаївська ОВА/Telegram
Віталій Кім/Миколаївська ОВА/Telegram
Фото: Віталій Кім/Миколаївська ОВА/Telegram
Ранее журналисты Схем идентифицировали российских военных, обстреливающих Очаков с Кинбурнской косы. Главари так называемой «казачьей» добровольческой бригады Дон сами рассказывают, как из артиллерийских систем обстреливают город, «утюжат» из разного оружия и «палят их с пятого по первый этаж», в частности из РСЗО Град и тяжелых огнеметных систем Солнцепёк.

В августе 2022 года из-за регулярных обстрелов оккупантов остановки-укрытия появились в Харькове.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Николаевская область Укрытие Общественный транспорт Очаков

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