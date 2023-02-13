Установили возле остановок. В Очакове появились первые бетонные укрытия — фото, видео
В Очакове устанавливают бетонные укрытия (Фото:Виталий Ким/Николаевская ОВА/Telegram)
В Очаков Николаевской области, который часто обстреливают российские военные, отправили два первых бетонных укрытия в понедельник, 13 февраля.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Конструкции по запросу власти передала организация Gobel Foundation. По словам Кима, наземные укрытия уже установили возле остановок общественного транспорта. Каждое мобильное сооружение изготовлено из армированного бетона, там могут сесть 12 человек. Толщина стен укрытия — 25 см, потолка — 30 см.
«Могут защитить от обломков ракет или кассетных бомб весом до 30 кг при скорости 400 м/с», — рассказал Ким.
В августе 2022 года из-за регулярных обстрелов оккупантов остановки-укрытия появились в Харькове.