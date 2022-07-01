«Я знала, где она спит». В Очакове российская ракета убила восьмилетнюю девочку Еву — история роковой ночи 1 июля, 21:10 Ева (Фото:Архив семьи)

В ночь на 28 июня российская армия ракетами обстреляла город Очаков в Николаевской области. Снаряд попал и в дом, где жила семья восьмилетней Евы Смульской — девочка и ее бабушка погибли.

История семьи рассказывается в материале Бабель.

14 мая Еве Смульской исполнилось восемь лет. Недавно родители перевели его в новую школу. В последний год девочка занималась рисованием, и у нее это хорошо получалось. Ева обожала хозяйничать. Девочка родилась и выросла во время войны, была одной из пяти сестер в семье. Мама Маргарита называет ее особым ребенком.

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«Ева — моя копирка. Все повторяла за мной, чем бы я ни восхищалась. Я творческая тоже, но увлечение быстро меняла. Вот беру бисер — и она тоже, вяжу крючком — и она старается. Даже ем картофель жареный — и Ева тоже. Никто из моих дочерей не был так привязан ко мне», — вспоминает мама Евы.

Ева / Фото: Архив семьи

Маргарита говорит, что Ева всегда помогала ей. Но самое главное — делала это с удовольствием, легко: с посудой помочь, или за сестренкой посмотреть, пока мама выбежала в магазин.

«Я всегда давала ей выбор, и Ева всегда выбирала помочь мне», — рассказывает Маргарита.

Вечером накануне обстрела семья провела вместе.

«У нас в летней кухне был маленький ремонт. Я включила музыку, мы доделывали какие-то мелкие бытовые дела, подпевали. Мы много плясали и смеялись, еще и погода была очень классная. Раньше, когда я приходила с работы очень уставшая, Ева мазала мне ноги кремом, и в этот вечер тоже. Дочь сама предложила и доставила такое удовольствие, а потом мы легли спать. Мы так устали, что даже не пожелали друг другу спокойной ночи», — рассказывает Маргарита.

Мама Евы говорит, что в ту ночь сигнала воздушной тревоги не слышала, так как всегда слышит сигнал и вместе с дочками идет в укрытие — гардеробную комнату. Это единственное место в доме, уцелевшем после обстрела. Женщина сразу поняла, что случилось, но не понимала, что делать, была растеряна, ведь девочки спали в разных комнатах.

«Я начала кричать, горло сорвала, рядом плакали младшая дочь и внук. На этот крик прибежала моя 13-летняя дочь Тоня. В ту ночь только она спала в укрытии. Просто проснулась ночью и прилегла там. Тоня наш ангел-хранитель, она помогла выбраться из-под завалов мне, и мы вместе разгребали других. Еву нашли спасатели. Сказали, что откопают и доставят в больницу, но не привезли. Мне долго не хотели говорить (что она погибла — ред.), но я давно поняла. Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело. Других вариантов не было», — рассказывает Маргарита.

Кроме Евы погибла мама Маргариты — 50-летняя Галина Сиднева, а 15-летняя дочь Виолетта со своим трехмесячным сыном в коме. Врачи говорят, состояние мальчика улучшается, а Виолетти хуже. Однако точных прогнозов нет.

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