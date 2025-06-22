В результате ракетного удара по Очакову пострадали три человека, двое из них — дети

22 июня, 20:55
Очаковский районный совет (иллюстративное фото) (Фото: uk.wikipedia.org)

В результате ракетного удара по городу Очаков, который Россия нанесла 22 июня, пострадали три человека, двое из пострадавших — дети.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он уточнил, что госпитализированы семилетний мальчик, 12-летняя девочка и 46-летняя женщина, все в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что Россия нанесла ракетный удар ракетой Искандер-М по полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Известно о трех погибших и 14 раненых военных в результате этого удара.

Мониторинговый Telegram-канал Николаевский Ванек сообщил, что прилет был по полигону на Николаевщине.

