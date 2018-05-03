В Обухове задержали участника АТО, который разнял драку выстрелом - СМИ

Стрельба в Обухове: журналисты 5 канала заявили о нападении перевозчиков

По результатам стрельбы в Обухове Киевской области полиция задержала участника АТО, сообщает ТСН.

В четверг, 3 мая, в центре города произошла стрельба. По официальным данным полиции, участник АТО применил наградное оружие, чтобы остановить конфликт перевозчиков на месте остановки общественного транспорта.

Полицейские, прибывшие на место событий, осуществили предупредительный выстрел вверх из автомата. Правоохранители утверждают, что применили оружие, чтобы обезоружить участника АТО.

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По данным издания, военного и задержали полицейские, а сами инициаторы агрессивной драки дают показания в качестве свидетелей.

Причиной конфликта стало расследование журналистов 5 канала. Съемочная группа приехала снимать сюжет о нарушениях водителей маршруток, которые отказывались возить ветеранов боевых действий. Одна из участниц инцидента, журналист Наталья, уверяет, что по прибытии к остановке, на них напали неизвестные.