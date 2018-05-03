В Обухове участник АТО выстрелил, чтобы прекратить конфликт на остановке. Полиция применила автоматы

За помощью к медикам никто не обратился

В Обухове Киевской области произошла стрельба на фоне ссоры. О пострадавших пока неизвестно.

Участник АТО, сидя в маршрутке, выстрелил из наградного оружия вверх, чтобы остановить конфликт перевозчиков на остановке общественного транспорта.

На место немедленно прибыл наряд полиции.

"Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и осуществить предупредительный выстрел вверх из автомата", - говорится в сообщении областной полиции.

После стрельбы в участок доставили 15 человек, в том числе очевидцев и участников. Их допрашивают об обстоятельствах инцидента. В полиции решают, как квалифицировать событие.

Напомним, ранее ветеран АТО рассказал, как на него напала в Киеве группа неизвестных в масках.