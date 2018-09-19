В Обухове полицейский предлагал выкупить вещественное доказательство, изъятое в рамках расследования

В Киевской области правоохранители уличили в вымогательстве следователя Обуховского отдела Нацполиции.
Как сообщили в прокуратуре, он требовал у гражданина взятку в размере $600 за возвращение вещественного доказательства, изъятого в ходе расследования уголовного производства.
Для получения денег злоумышленник решил привлечь посредника, однако, несмотря на это, был разоблачен и задержан.
В отношении полицейского начато расследование по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.
В прокуратуре отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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