19 сентября 2018, среда

В Обухове полицейский предлагал выкупить вещественное доказательство, изъятое в рамках расследования

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Для получения взятки полицейский решил привлечь посредника
Фото: прокуратура

Для получения взятки полицейский решил привлечь посредника

В Киевской области правоохранители уличили в вымогательстве следователя Обуховского отдела Нацполиции.

Как сообщили в прокуратуре, он требовал у гражданина взятку в размере $600 за возвращение вещественного доказательства, изъятого в ходе расследования уголовного производства.

Для получения денег злоумышленник решил привлечь посредника, однако, несмотря на это, был разоблачен и задержан.

В отношении полицейского начато расследование по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

В прокуратуре отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове