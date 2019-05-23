В Обухове в одном из ресторанов произошел взрыв
Вчера, 13:35
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В ночь на четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Обухова произошел взрыв.
Об этом сообщили
в управлении Нацполиции Киевской области.
Согласно
предварительным данным, около двух часов ночи неизвестные бросили в помещение
ресторана неустановленное взрывное устройство.
Фото: Нацполиция
При этом
отмечается, что посетителей в заведении в это время не было, а из персонала в результате взрыва никто не пострадал.
Сумма нанесенного
ущерба пока не установлена.