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В Обухове в одном из ресторанов произошел взрыв

Вчера, 13:35
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В Обухове в одном из ресторанов произошел взрыв - фото

Нацполиция

Никто из людей в результате взрыва не пострадал

В ночь на четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Обухова произошел взрыв.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

Согласно предварительным данным, около двух часов ночи неизвестные бросили в помещение ресторана неустановленное взрывное устройство.

Фото: Нацполиция

При этом отмечается, что посетителей в заведении в это время не было, а из персонала в результате взрыва никто не пострадал.

Сумма нанесенного ущерба пока не установлена.

Теги:   Взрывное устройство Ресторан Киевская область

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