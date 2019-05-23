В Обухове в одном из ресторанов произошел взрыв Вчера, 13:35 686 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Никто из людей в результате взрыва не пострадал Нацполиция

В ночь на четверг, 23 мая, в одном из ресторанов Обухова произошел взрыв.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киевской области.

Согласно предварительным данным, около двух часов ночи неизвестные бросили в помещение ресторана неустановленное взрывное устройство.

Фото: Нацполиция

При этом отмечается, что посетителей в заведении в это время не было, а из персонала в результате взрыва никто не пострадал.

Сумма нанесенного ущерба пока не установлена.