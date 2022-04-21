Посвятил жизнь изучению края. В Мариуполе умер историк и краевед Сергей Буров 21 апреля, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Сергей Буров (Фото:Мариупольский городской совет)

В Мариуполе, обстреливаемом русскими оккупантами, умер почетный гражданин города, историк, краевед, писатель и кинематографист Сергей Буров.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Сергей Давидович посвятил свою жизнь истории родного Мариуполя. Он жил Мариуполем и умер вместе с ним. В оккупированном и обстреливаемом. Где не только уничтожают дома, пережившие две мировые войны, но и историю и культуру нашего города. Скучаем по Сергею Бурову», — говорится в сообщении.

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В горсовете также сообщили, что историк написал книгу и был автором телевизионного проекта Мариуполь. Бывшее.

«Мы сделаем все, чтобы у Мариуполя было не только прошлое, но и будущее», — отметили в Мариупольском городском совете.

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