Кабмин принял решение для оперативного строительства оборонных сооружений в некоторых областях

10 марта, 21:23
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Украинские военнослужащие на учениях в Великобритании (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Украинские военнослужащие на учениях в Великобритании (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Кабинет министров в пятницу, 10 марта, принял протокольное решение о немедленном строительстве оборонных сооружений в ряде областей. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для работ будут использовать средства по программе Минобороны. Ведомству вместе с Минфином, Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры, Минэкономики, Генштабом ВСУ и соответствующими областными военными администрациями поручили обеспечить строительство фортификационных сооружений для обороны в отдельных областях. Глава Минобороны Алексей Резников проведет совещание с представителями соответствующих ведомств.

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«Решение должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо», — заявили в пресс-службе Кабмина.

https://www.youtube.com/embed/qvB63BKtaiQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Оборона Кабинет министров Украины Фортификационные сооружения Денис Шмыгаль Война России против Украины

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