«Речь о десятках тысяч людей». Советник главы МВД об обязательной эвакуации из Донбасса и когда может наступить критический момент — интервью 1 августа, 20:43 Эксклюзив НВ Центральный рынок Бахмута после российского обстрела (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины рассказал Радио НВ, что из Донецкой области нужно эвакуировать десятки тысяч человек, ведь в регионе невозможно начать отопительный сезон и при распространении боевых действий эвакуировать людей будет невозможно.

— В первую очередь, из того, что я вижу, Владимир Зеленский призывает обязательно эвакуироваться. И отмечается, что это делается перед отопительным сезоном. Какие еще причины этой эвакуации? Только потому, что скоро отопительный сезон? Или возможно там украинские власти ожидают каких-то очень яростных боев, когда просто нереально даже в укрытии будет оставаться?



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— Мы все понимаем, что бои там уже происходят, мы понимаем, что практически в ежедневном режиме идет обстрел Бахмута, Краматорска, Соледара и других населенных пунктов. Более того, в ряде населенных пунктов мы уже сейчас понимаем, что, наверное, все же не удастся запустить отопительный сезон. Поэтому весь этот набор причин и по этим причинам принято решение обратиться к гражданам с тем, чтобы они эвакуировались с этих территорий. Более того, мы должны также понимать, что если начнутся боевые действия, то действительно на тот момент будет гораздо труднее эвакуировать людей. Поэтому, пользуясь случаем, я могу только еще раз призвать всех по возможности эвакуироваться, государство поможет с эвакуацией, предоставит транспорт, позволит выехать с территории.



— Условие, которого раньше не было при эвакуации, сообщается, что в случае отказа от него родители должны взять на себя ответственность за детей. Родители всегда отвечают за детей, но здесь еще говорится, что нужно какую-то расписку писать или что предполагается?



— Предполагается, что в данном случае государство делает все от себя зависящее, чтобы люди могли уехать. И прежде всего дети, чтобы не подвергать их опасности, которая сейчас есть. В чем новшество? В том, что сказано, если даже один родитель дает согласие на вывоз ребенка, ребенка можно будет вывозить. Потому что раньше требовалось согласие обоих.



— На территории Донецкой области присутствует Министерство внутренних дел, имею в виду сотрудников. Как люди артикулируют и объясняют свое нежелание уезжать?



— У каждого есть своя причина, почему люди не уезжают. У кого-то больные родители, у кого-то какой-то бизнес и они считают, что до последнего должны работать с этим бизнесом, чтобы сохранить свою прибыль. Есть часть людей, которые просто говорят: я на этой территории вырос, на этой территории выросли родители, я никуда отсюда не уеду. Поэтому вариантов ответа много, здесь нет одного ответа. Но чаще всего это связано с родственными отношениями и с тем, что остаются больные родственники, за которыми надо ухаживать и которых просто невозможно сейчас оставить на этих территориях.



— А когда говорится, что государство поможет, позаботится, вы сказали, предоставит транспорт. А что дальше?



— Дальше людей везут в пункты приема, им будет предоставлено временное жилье. Потом люди уже сами для себя решают, остаются ли они в этом месте, где предоставляется временное жилье, или двигаются куда-то дальше, но временное жилье тоже будет предоставлено.



— А о каком количестве людей сейчас идет речь, которых нужно эвакуировать, сколько там осталось?



— У меня, к сожалению, нет такой цифры, я не могу вам сказать. Но мы понимаем, что в таких городах как Краматорск наверняка половина населения уже уехала, а половина остается. Поэтому мы должны говорить, очевидно, все же о десятках тысяч людей.



— Донетчина — это не единственный регион, где протянулась линия фронта. Есть еще Запорожская область, там тоже большая часть населённых пунктов без газа. Насколько я понимаю, к отопительному сезону стоит задача эвакуировать не только Донетчину?



— В данном случае сейчас мы говорим прежде всего о Донецкой области, о том, что в этих городах, где есть угроза того, что не будет начат отопительный сезон и где есть боевые действия, где могут быть боевые действия, об этих регионах прежде все идет речь.



— Речь идет только о 52 тысячах детей. Только детей, которых нужно эвакуировать из Донецкой области, это немало.



— Конечно, я же говорю, это десятки тысяч человек. Общую цифру я вам не скажу, но мы понимаем, что это десятки тысяч человек.

— Скажите, пожалуйста, а что в целом происходит на Донбассе? Люди, не уезжающие, в каких условиях они там останутся? Кто для себя сейчас примет решение остаться, переждать, что это значит для них?



— Они остаются в принципе, так как и многие остались в Лисичанске, в тех городах, которые сейчас, к сожалению, оккупированы. Мы не можем на них повлиять, в каких условиях они будут — это надо понимать, что нет отопительного сезона, вы будете отапливать дома буржуйками, потому что нет газа. Надо будет готовить еду на кострах, вполне реально, что в некоторых регионах не будет даже электричества. Поэтому, к сожалению, ситуация такова, что действительно нужно выезжать и мы призываем всех выезжать с тех территорий.



— А когда начнется эта эвакуация?



— Она уже есть. Она и шла до этого, просто не была обязательна. А сейчас это просто обязательная эвакуация для всех.

— Эти люди будут эвакуированы в Запорожскую область, правильно?



— В первую очередь. Они выезжают через Запорожье, а дальше люди для себя будут решать, они хотят оставаться в Запорожье или поедут дальше, куда-то на запад. Но начальная точка, куда эвакуируются, — это Запорожская область.



— Я у вас уточню: правительство объявило об обязательной эвакуации 29 июля. Не слишком ли поздно это? Я понимаю, история не терпит сослагательного наклонения, но такую обязательную эвакуацию в свое время ввести, например, в Луганской области, не было ли такой потребности?



— Мы учимся в частности на своих ошибках, но в данном случае в Луганской области не было ни одного СМИ, которое бы не повторяло призывы руководства государства, области, полиции о том, что мы призываем всех эвакуироваться, по возможности. Кто может, выезжайте, пожалуйста, из этих территорий. Просто не была введена обязательность, а призывы, транспорт, все это предоставлялось и делалось.



— Хочу поднять с вами еще одну тему, видела, что вы рассуждали о ней, — это атака на штаб Черноморского флота в Крыму. Сначала оккупационные власти говорили, что это было сделано с помощью украинских беспилотников, а затем та же оккупационная власть в Крыму заявила, что атака все-таки произошла с территории Крыма. С вашей точки зрения вы считаете, что это была провокация со стороны России. Можете объяснить, зачем?



— О том, что будет происходить, российский Telegram-канал, связанный со всем известной Симоньян канал, объявил еще 5 июля. Они сказали, что 5 июля будут проходить удары украинской армии по Оленовке и, к сожалению, это произошло, россияне взорвали в Оленовке помещение, где находились наши военнопленные. Далее они говорили о том, что будет удар по центру Севастополя, и вот они повторили, нанесли этот удар по центру Севастополя. Зачем это делается? С одной стороны, им нужно качать историю с мобилизацией, с другой стороны им нужно было объяснить, почему они не проводят парад в Севастополе и почему Путин не может туда поехать. Это был очень важный, чувствительный момент. Поэтому они приняли решение совершить небольшой теракт сами по себе, запретить какие-либо гуляния и сказать, что украинцы начинают атаковать. Хотя одна из главных причин — то, что Путин боялся ехать в Севастополь, не хотел ехать туда, поэтому придумали примерно такую отмазку.



— Я так понимаю, что это впервые за многие годы, когда парад там не проводили.



— Да, там всегда проводился парад, и в Севастополе это всегда огромный праздник. Это как День шахтера в Донецке был, так и в Севастополе всегда День ВМФ России был огромным праздником с гуляниями и т. д. Это они впервые вообще сделали. А как они могут проводить парад? У них нет флагмана, нет главного корабля, уничтожен ряд других кораблей. В принципе кладбища переполнены, поэтому в данном случае они поняли, что от греха подальше люди напьются, начнут еще против власти что-то бухтеть. Им этого было не нужно, потому они приняли такое решение.



— Я видела шутки на эту тему, мол, теракт так называемый, они сообщали, что в результате этой «атаки» есть шесть пострадавших. Но из тех фотографий, которые они опубликовали, похоже, пострадали в основном елки, по крайней мере, это я вижу на фотографиях.



— Они специально сделали так, чтобы малой кровью обойтись, чтобы никто особо не пострадал, а в то же время шорох был наведен, причина, почему парада нет. Вы понимаете, что если бы не было этого теракта, а застолье осталось (оно должно было остаться), люди выпившие стали бы говорить, а почему нет парада, мы что, «боимся укропов»? Боимся, что они могут ударить по кораблям в севастопольской бухте? Это вызвало бы достаточно много раздражения в городе, а он так или иначе практически полностью завязан на флот. Поэтому с этой точки зрения они приняли решение, что нужно совершить маленький теракт, чтобы люди начали говорить об укропах и другой фигне, чем ругать власть. Но единственное, что могу сказать, они сами себя переиграли, потому что даже в их сегменте Telegram-каналов мы вчера видели огромные срачи, извините на слове, когда сами же россияне начали говорить о том, что если у нас самое защищенное место в Севастополе — штаб Черноморского флота — обстреливается из дрона, слепленного, спаянного где-то в гараже, так о чем мы можем говорить, какая у нас может быть защита? В этом случае они просто сами себя переиграли.



— Мне приходилось читать о том, что в Крыму начинают опасаться, что эта война перекинется на полуостров. Раньше они считали, что они там так защищены, защищена гавань, что война туда не дойдет. А сейчас уже существуют такие опасения.



— Такие страхи есть и лучший пример тому — абсолютный провал курортного сезона. По состоянию на сегодняшний день по маю месяцу было -30% по сравнению с маем прошлого года, за июнь уже -40, можем говорить точно. По июлю, я думаю, что будет более катастрофическая ситуация. По сути россияне боятся ехать в Крым с одной стороны, с другой стороны в самом Крыму достаточно тревожные настроения вследствие того, а что же происходит.



— Еще одну тему хочу с вами обсудить, — это убийство владельца крупнейшей зерноторговой компании Nibulon Алексея Вадатурского, это произошло вчера в результате ракетных обстрелов, ракета попала в его дом. Во-первых, в Офисе президента заявили, что Вадатурский был сделан конкретной целью. Как вы считаете, это была досадная случайность и «высокоточные» ракеты попали куда-то не туда? Действительно ли господин Вадатурский мог быть целью?



— У меня точно меньше информации, чем в Офисе президента, очевидно разведка о чем-то говорила. Если разведка говорит о том, что Вадатурский мог теоретически быть такой целью, значит, чем-то они руководствовались, когда стреляли по дому, где он находился.



— А чисто теоретически, если просто проанализировать, это очень влиятельный человек в регионе. Кремль всегда пытается как-то сначала договориться с такими людьми, по крайней мере, делает попытки. Если уже не удается, то действует по своему усмотрению. Мог ли он теоретически быть целью, могли ли от него чего-нибудь ожидать, особенно в свете зерновых переговоров?



— Я не уверен, что он участвовал в зерновых переговорах, если честно. Но говорю еще раз, у меня недостаточно информации, чтобы говорить как-то профессионально по этой теме. Поэтому еще раз повторюсь, если Офис президента делает подобное заявление, очевидно, у них есть какие-то данные, о которых нам просто неизвестно.



— Возможно, это тоже их предположение, это заявил Михаил Подоляк, у него тоже есть свое мнение и может оно иногда отличается от официального. Информация об обстрелах в Николаеве поступает ежедневно и город очень сильно обстреливается. Планируется ли оттуда такая обязательная эвакуация, как в Донецкой области?



— По состоянию на данный момент такое решение еще не принято. Я так понимаю, что это всегда советуется с военными, всегда советуется с военно-гражданскими администрациями. В Николаеве есть водоснабжение, так или иначе оно частично восстановлено, есть возможность обеспечить отопительный сезон, поэтому с этой точки зрения и не принимается соответствующее решение.



— А с точки зрения безопасности там все-таки не очень надежно, правда?



— Всем говорится о том, что во время воздушных тревог нужно быть в укрытиях, потому что мы понимаем, что Николаев для россиян — это ворота в Одессу, одно из важнейших мест, которое они хотели бы захватить. Поэтому с этой точки зрения они, к сожалению, пока будут иметь возможность, будут обстреливать Николаев.



— Создается впечатление, что это делается либо с целью пробивания себе коридора в Одессу, как вы только что сказали, либо это такой метод террора.



— Это метод террора. Я не говорю, что они пробивают коридор, у них сейчас нет возможности пробить коридор, они просто в связи с тем, что у них нет возможности пробивать коридор, и делают все эти ужасные обстрелы только с одной целью: чтобы посеять панику и очень сложные настроения в этом городе.



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