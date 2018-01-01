В Объединительном соборе ожидается участие более 50 архиереев - Филарет Сегодня, 15:04 133 Цей матеріал також доступний українською Филарет рассказал об участниках Объединительного собора

В Объединительном соборе Украинской православной церкви примут участие более 50 архиереев, заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.

Об этом он сказал во время визита в Чернигов, пишет УНИАН.

По словам Филарета, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата - 40 архиереев.

Украинскую автокефальную церковь представят 12 архиереев.

Три или четыре архиерея примут участие в Объединительном соборе от УПЦ Московского патриархата.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.