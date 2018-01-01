Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Андрей Илларионов
Путин снова обманул. Что наговорил глава Кремля об агрессии РФ
Виктор Пинзеник
Что не так с электрокарами в Украине?
Иван Яковина
Конец цивилизации
Павел Казарин
Крым и его проигравшие победители

В Объединительном соборе ожидается участие более 50 архиереев - Филарет

Сегодня, 15:04
133
Цей матеріал також доступний українською

Филарет рассказал об участниках Объединительного собора

В Объединительном соборе Украинской православной церкви примут участие более 50 архиереев, заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет.

Об этом он сказал во время визита в Чернигов, пишет УНИАН.

По словам Филарета, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата - 40 архиереев.

Украинскую автокефальную церковь представят 12 архиереев.

Три или четыре архиерея примут участие в Объединительном соборе от УПЦ Московского патриархата.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь Филарет

Спецтема   Украина получает томос

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 14:41

article_img
Оккупационный суд арестовал крымского адвоката Курбединова

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3624
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2367
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
2188
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13669
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10495
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8300
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28947
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25085
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20277

Читайте также

События

Сегодня, 16:25

article_img
Новое Время ищет редактора для работы на сайте 
Крупным планом

Сегодня, 14:46

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас. 10 карточек
Карточки

Сегодня, 14:34

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас