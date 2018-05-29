29 мая 2018, вторник

В Объединенных силах прошла внезапная проверка подразделений авиации

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Объединенные силы проверили работу авиации

Объединенные силы проверили работу авиации

В течение последней недели в Объединенных силах проходила внезапная проверка подразделений авиации.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, цель учебных мероприятий ставилась достижения высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей.

Отмечается, что в ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.

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