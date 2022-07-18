Вместо Брайтон-Бич: в Нью-Йорке появится авеню Украинский путь — Кислица 18 июля, 16:39 Соответствующее решение поддержала городской совет Нью-Йорка (Фото:Илья Варламов)

Власти Нью-Йорка решили переименовать один из участков улиц в Бруклине в честь Украины.

Как сообщил у себя в Twitter украинский постпред при ООН Сергей Кислица, соответствующий законопроект местный городской совет принял 14 июля.

По словам дипломата, речь идет об отрезке проспектов Кони-Айленд и Брайтон-Бич в одноименном районе.

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В горсовете Нью-йорка решили назвать его Украинский путь.

В то же время, когда именно данное переименование вступит в силу, Кислица не уточнил.

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