Вместо Брайтон-Бич: в Нью-Йорке появится авеню Украинский путь — Кислица

18 июля, 16:39
Соответствующее решение поддержала городской совет Нью-Йорка (Фото:Илья Варламов)

Соответствующее решение поддержала городской совет Нью-Йорка (Фото:Илья Варламов)

Власти Нью-Йорка решили переименовать один из участков улиц в Бруклине в честь Украины.

Как сообщил у себя в Twitter украинский постпред при ООН Сергей Кислица, соответствующий законопроект местный городской совет принял 14 июля.

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По словам дипломата, речь идет об отрезке проспектов Кони-Айленд и Брайтон-Бич в одноименном районе.

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В горсовете Нью-йорка решили назвать его Украинский путь.

https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1548940885680738304

В то же время, когда именно данное переименование вступит в силу, Кислица не уточнил.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Нью-Йорк Украина Переименование улиц Сергей Кислица

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