В НСК Олимпийский не согласились с озвученной НОТУ стоимостью проведения дебатов Сегодня, 08:18 1440 Цей матеріал також доступний українською Olympic NSC В НСК Олимпийский настаивают, что стоимость проведения дебатов на стадионе пока определить невозможно Olympic NSC

Администрация НСК Олимпийский заявляет, что стоимость проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока определить невозможно.

В администрации спортивного комплекса отметили, что точную стоимость невозможно определить без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов.



Сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов, отметили в Олимпийском.

Ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на НСК Олимпийский ориентировочно может стоить 6 млн гривен.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.