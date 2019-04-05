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В НСК Олимпийский 10 дней будут проводить экскурсии в комнаты медицинского и допинг-контроля

5 апреля, 18:04
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В НСК Олимпийский 10 дней будут проводить экскурсии в комнаты медицинского и допинг-контроля - фото

REUTERS / Gleb Garanich

Порошенко, прибывший на НСК Олимпийский сдавать анализы, выступает перед журналистами

Администрация НСК Олимпийский решила с 6 по 15 апреля включить в экскурсионный маршрут стадиона комнаты медицинского контроля и допинг-контроля.

Об изменении экскурсионного маршрута сообщается на сайте НСК Олимпийский.

В сообщении отмечается, что экскурсии проводятся ежедневно, за исключением дней матчей, в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 часов.

Продолжительность экскурсии - один час, а стоимость билета 50 грн для детей (40 для групповых экскурсий) и 100 грн для взрослых (80 для групповых экскурсий).

Напомним, утром 5 марта президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики в помещении НСК Олимпийский. Сдачу таких анализов назвал условием дебатов с ним шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский. Зеленский также заявил, что дебаты должны состояться на НСК Олимпийский.

Сам Зеленский отказался сдавать анализы на территории стадиона, а решил сдать их в клинике Евролаб.

Через несколько минут после забора крови у Порошенко медики заявили, что быстрые тесты не выявили ни одного психоактивного вещества. Позже аналогичное заявление сделал врач Киевской городской наркологической больницы Социотерапия Владимир Ярый.

Зеленский опубликовал результаты анализов на своей странице в Facebook. Однако, сначала Зеленский обнародовал лист, на котором датой сдачи анализа было указано 2 апреля, а спустя несколько минут - с датой 5 апреля. Зеленский обратил внимание на этот казус и опубликовал ссылки на извинения Eurolab за неправильно отмеченную дату на странице лаборатории в Facebook.

Теги:   Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Анализ крови Петр Порошенко Владимир Зеленский НСК Олимпийский

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