В Новой Каховке застрелили полицейского, предавшего Украину — журналист 8 июля, 20:43 Место инцидента (Фото:via Oleh Baturin / Facebook)

Во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке погиб полицейский-предатель Сергей Томка, сообщил журналист Олег Батурин.

По его информации, Томку застрелили в четверг, 7 июля, около 15:30—16:00 .

Данную информацию подтвердили в так называемом Казачьем союзе Область войска Донского. По их данным, 26-летнего полицейского-предателя застрелили в его же машине.

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После захвата россиянами Новой Каховки именно он призывал полицейских перейти на сторону российских оккупантов. Захватчики за это Томку «повысили» до замначальника местной полиции. А 5 мая Офис генерального прокурора сообщил ему о подозрении в коллаборационизме.

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