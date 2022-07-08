В Новой Каховке застрелили полицейского, предавшего Украину — журналист

8 июля, 20:43
Место инцидента (Фото:via Oleh Baturin / Facebook)

Место инцидента (Фото:via Oleh Baturin / Facebook)

Во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке погиб полицейский-предатель Сергей Томка, сообщил журналист Олег Батурин.

По его информации, Томку застрелили в четверг, 7 июля, около 15:30—16:00.

Читайте также:
В Новой Каховке прогремели взрывы на складах оккупантов — видео

Данную информацию подтвердили в так называемом Казачьем союзе Область войска Донского. По их данным, 26-летнего полицейского-предателя застрелили в его же машине.

Видео дня

После захвата россиянами Новой Каховки именно он призывал полицейских перейти на сторону российских оккупантов. Захватчики за это Томку «повысили» до замначальника местной полиции. А 5 мая Офис генерального прокурора сообщил ему о подозрении в коллаборационизме.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Коллаборант Новая Каховка Война России против Украины Коллаборационизм

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

8 июля, 20:13
Мнения
Синдзо Абэ дважды занимал должность премьер-министра Японии и в целом возглавлял правительство в течение восьми лет и восьми месяцев (Фото:Toru Hanai / REUTERS)
Жизнь и смерть Синдзо Абэ /
НВ вспоминает главные достижения экс-премьера Японии, которого убил двумя выстрелами в шею бывший военный
8 июля, 18:14
Геополитика
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

8 июля, 11:50
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X