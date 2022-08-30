ВСУ ударили по яхт-клубу в Новой Каховке, где жил руководящий состав оккупантов — депутат Херсонского облсовета 30 августа, 13:07 В Новой Каховке ВСУ ударили по яхт-клубу, где жило руководство оккупантов (Фото:novakahovka.city)

В Новой Каховке украинские военные ударили по яхт-клубу, где в фешенебельном отеле жил руководящий состав оккупантов.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в видеоокомментарии, опубликованном в Facebook.

Также он сообщил об ударах по переправам и Антоновскому мосту.

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Кроме того, Хлань рассказал, какой военной техники лишились оккупанты.

«Сегодня особенно длинным выглядит список уничтоженной техники россиян. Минус зенитно-ракетная система С-300, танки, гаубицы, Град, Ураган и т. д. Также подтверждена ювелирная отработка по составам оккупантов», — написал депутат.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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