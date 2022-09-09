Оккупанты заявили о работе ПВО в Новой Каховке
Новая Каховка временно оккупирована россиянами (Фото:novakahovka.city)
Россияне сообщили о работе ПВО во временно оккупированной Новой Каховке. Накануне сообщалось, что украинские Вооруженные силы нанесли удары по понтонной переправе и мосту россиян в районе Дарьевки и Новой Каховки.
Как сообщили оккупационные власти, в 22:29 в Новой Каховке снова сработала система ПВО.
«Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 еще четыре взрыва», — говорится в заявлении.
Отмечается, что воздушная тревога объявлена пятый раз за сутки.
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