Оккупанты заявили о работе ПВО в Новой Каховке 9 сентября, 23:53 Новая Каховка временно оккупирована россиянами (Фото:novakahovka.city)

Россияне сообщили о работе ПВО во временно оккупированной Новой Каховке. Накануне сообщалось, что украинские Вооруженные силы нанесли удары по понтонной переправе и мосту россиян в районе Дарьевки и Новой Каховки.

Как сообщили оккупационные власти, в 22:29 в Новой Каховке снова сработала система ПВО.



«Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 еще четыре взрыва», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что воздушная тревога объявлена пятый раз за сутки.

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