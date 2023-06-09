В Новой Каховке спадает уровень воды, но в соседнем селе размыло кладбище и всплыли гробы — мэр 9 июня, 23:18 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированной Новой Каховке начал спадать уровень воды после наводнения, вызванного подрывом плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщил мэр города Владимир Коваленко в эфире Радио Свобода.

«Что касается Новой Каховки, то вода отступает, она теперь осталась в парковой зоне, в нижней части города, где в первые часы было затоплено и где была самая большая волна — до шести метров доходила: в районе Сказочной Дубравы. Эта часть еще остается подтопленной, но там нет жилого фонда», — сказал он.

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Он также отметил, что российские военные остаются в Новой Каховке и, по словам очевидцев, они занимают свободные квартиры.

При этом он добавил, что «гораздо тяжелее и страшнее» ситуация в селе Корсунка, которое входит в состав Новой Каховки, но находится «намного ниже».

«Я разговаривал только что с жительницей Корсунки: никто не сообщил жителям, что идет подтопление. Абсолютно вывоз не был организован, а уровень воды в этом селе был ровно три метра. Сегодня некоторые из подтопленных домов сложились, они были глинобитные. Затопило гимназию, монастырь, библиотеку, клуб, размыло кладбище. Не хочется в это верить, но женщина эта говорит: я видела, по городу плыли покойники и гробы», — сказал мэр Новой Каховки.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.