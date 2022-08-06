РосСМИ сообщают о покушении на «замглавы администрации» Новой Каховки Виталия Гуру: коллаборант в тяжелом состоянии

6 августа, 14:18
В оккупированной Новой Каховке совершено покушение на коллаборанта Виталия Гуру (Фото:Официальный сайт Новокаховского городского территориального общества)

В оккупированной Новой Каховке совершено покушение на коллаборанта Виталия Гуру (Фото:Официальный сайт Новокаховского городского территориального общества)

Кремлевские СМИ сообщают, что во временно оккупированной Новой Каховке совершено покушение на коллаборанта Виталия Гуру, незаконно назначенного оккупантами на пост «заместителя главы оккупационной администрации» города.

По данным российского пропагандистского государственного агенство РИА Новости, в коллаборанта стреляли из пистолета возле его частного дома. Он находится в тяжелом состоянии.

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Детали нападения и задержали ли нападающего пока неизвестно.

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Российское пропагандисткое государственное агентство РИА Новости
Фото: Российское пропагандисткое государственное агентство РИА Новости

На видео, опубликованном РИА Новости, видны гильзы и следы крови.

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Виталий Гура — бывший староста Днепрянского округа, который после начала полномасштабной войны РФ против Украины пошел на сотрудничество с оккупантами и был незаконно назначен на должность «председателя районной администрации» захваченой Новой Каховки. Об этом рассказал законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в интервью Украинской правде.

Накануне, 5 августа, российские издания Baza и RT со ссылкой на источники сообщали, что глава оккупационной «администрации» Херсонской области коллаборант Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. По данным Baza, его госпитализировали из Крыма в одну из московских больниц. Сальдо, вероятно, отравили — его состояние крайне тяжелое. Пропагандисты RT в то же время заявляют, что состояние средней тяжести.

4 августа стало известно, что вместо украинского коллаборанта оккупационную администрацию возглавит россиянин, экс-сотрудник ФСБ Сергей Елисеев.

24 июня в оккупированном Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко.

22 июня неизвестные взорвали автомобиль экс-депутата от партии Слуга народа и коллаборанта Алексея Ковалева — он получил ранения, но выжил.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Покушение Херсон Херсонская область Юг Украины Новая Каховка Война России против Украины Коллаборационизм

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