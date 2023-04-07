В Новой Каховке россияне закапывают вдоль дорог бочки с неизвестным содержимым — Хлань

7 апреля, 18:29
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Бочка с с неизвестным содержимым в Новой Каховке (Фото:Сергей Хлань / Facebook)

Бочка с с неизвестным содержимым в Новой Каховке (Фото:Сергей Хлань / Facebook)

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают бочки с неизвестным содержимым вдоль дорог. Гражданские боятся подходить к ним.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Херсонская область. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержимым. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить», — пишет Хлань.

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Как отмечает народный депутат, неизвестно, что именно закапывали россияне.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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