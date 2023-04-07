В Новой Каховке россияне закапывают вдоль дорог бочки с неизвестным содержимым — Хлань
Бочка с с неизвестным содержимым в Новой Каховке (Фото:Сергей Хлань / Facebook)
Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают бочки с неизвестным содержимым вдоль дорог. Гражданские боятся подходить к ним.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Херсонская область. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержимым. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить», — пишет Хлань.
Как отмечает народный депутат, неизвестно, что именно закапывали россияне.