В Новой Каховке оккупанты на центральной площади установили памятник Ленину

30 апреля, 15:20
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты установили в Новой Каховке памятник Ленину (Фото:Fedorov via Telegram)

Оккупанты установили в Новой Каховке памятник Ленину (Фото:Fedorov via Telegram)

Российские военные решили установить в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области памятник Владимиру Ленину.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

«Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0», — написал он.

Видео дня

Ранее памятник Ленину установили в оккупированном российскими войсками Геническе.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Памятник Ленину Новая Каховка Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X