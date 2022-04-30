В Новой Каховке оккупанты на центральной площади установили памятник Ленину
Оккупанты установили в Новой Каховке памятник Ленину (Фото:Fedorov via Telegram)
Российские военные решили установить в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области памятник Владимиру Ленину.
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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
«Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0», — написал он.
Ранее памятник Ленину установили в оккупированном российскими войсками Геническе.
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