В Новой Каховке нетрезвые оккупанты похитили украинскую арбитриню Ирину Петрову

10 мая, 14:07
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Ирина Петрова на мирном митинге в Новой Каховке (Фото:Ирина Петрова/Facebook)

Ирина Петрова на мирном митинге в Новой Каховке (Фото:Ирина Петрова/Facebook)

В Новой Каховке 9 мая группа нетрезвых оккупантов похитила украинскую арбитриню Ирину Петрову.

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Об этом сообщает Каховский городской совет в Facebook.

Сообщается, что группа пьяных мужчин с георгиевскими лентами забрали в отделение полиции футбольного тренера и арбитрию Ирину Петрову. Вроде бы она отказалась судить матчи турнира, организованного пророссийскими властями временно оккупированной Новой Каховки.

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На Ирину около 16:00 напали у ее собственного дома в родном городе. Пока мотивы оккупантов неизвестны, отмечено, что они совершили это преступление с похищением 37-летней тренерши.

"Как сообщили очевидцы, мужчины были в нетрезвом состоянии и принудительно отвели девушку в отделение полиции, где она сейчас находится", — говорится в сообщении.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Новая Каховка

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