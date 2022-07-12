Работает HIMARS. В Новой Каховке пылает склад боекомплекта оккупантов — видео 12 июля, 10:50 Взрыв на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Скриншот видео НВ)

Вечером 11 июля, состав боекомплекта оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине снова потерпел удар украинских защитников.



Соответствующее видео опубликовало ТРО Азов Днепр. Информацию подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склад россиян в этом населенном пункте пылает уже в четвертый раз. Это произошло благодаря HIMARS — ракетной артиллерийской системе, которая в конце июня прибыла в Украину из США. В целом Америка уже выделила четыре дальнобойных РСЗО и пообещала прислать еще четыре в середине июля.

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Как горел склад боекомплекта РФ на оккупированной территории Новой Каховки — смотрите в видео:

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По состоянию на утро 12 июля детонация боеприпасов российских войск продолжается.

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