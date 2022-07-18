В Новой Каховке прогремели взрывы: горят и детонируют боеприпасы оккупантов — видео

18 июля, 09:20
С утра в Новой Каховке прогремели взрывы (Фото:t.me/truexanewsua)

С утра в Новой Каховке прогремели взрывы (Фото:t.me/truexanewsua)

Утром в понедельник, 18 июля, в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом у себя в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших — мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся», — написал он.

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В Сети также появились видео взрывов в Новой Каховке.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1548901761523621889

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

В результате ракетного удара ВСУ были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

https://www.youtube.com/embed/R2WWgcqt9N8

Еще один удар по вражеским складам в Новой Каховке был нанесен 13 июля.

В результате атаки были ликвидированы 13 захватчиков и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Боеприпасы Склад Новая Каховка Взрывы боеприпасов Война России против Украины

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