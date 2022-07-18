В Новой Каховке прогремели взрывы: горят и детонируют боеприпасы оккупантов — видео 18 июля, 09:20 С утра в Новой Каховке прогремели взрывы (Фото:t.me/truexanewsua)

Утром в понедельник, 18 июля, в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом у себя в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших — мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся», — написал он.

Видео дня

В Сети также появились видео взрывов в Новой Каховке.

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

В результате ракетного удара ВСУ были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

Еще один удар по вражеским складам в Новой Каховке был нанесен 13 июля.

В результате атаки были ликвидированы 13 захватчиков и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.



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