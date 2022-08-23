Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках

23 августа, 00:12
Укрытие (Фото:Днепровский горсовет)

Укрытие (Фото:Днепровский горсовет)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обязывает застройщиков предусматривать наличие бомбоубежищ в новостройках.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.

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Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.

Закон содержит следующие инициативы:

учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;

упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;

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обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;

необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Бомбоубежище Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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