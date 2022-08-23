Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках
Укрытие (Фото:Днепровский горсовет)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обязывает застройщиков предусматривать наличие бомбоубежищ в новостройках.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.
Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.
Закон содержит следующие инициативы:
учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;
упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;
обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;
необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.