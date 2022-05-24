«Из 2000 человек осталось 400». Оккупант жалуется жене, что военные РФ бунтуют и не хотят идти в бой против ВСУ — перехват ГУР 24 мая, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Украине (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

В новом перехвате телефонного разговора, оккупант жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования, из-за чего большинство военных не хотят идти в бой.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом стало известно по перехвату разговора Главного управления разведки.



«Я устал от этого. Здесь безумие. Никогда не думал, что так в жизни сложится и я буду в таком дерьме. 10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… ( обманут). Как обычно. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… ( обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не уходят. И мы в бой не идем. Я на строительстве больше зарабатываю», — говорит оккупант.



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Также, россиянин рассказывает об огромных потерях во многих подразделениях войск РФ.



«Друзей потерял многих. 15-ю бригаду самарскую вообще… ( разбили) в г… ( вдребезги). Из двух тысяч человек осталось 400. 30 раз… ( разбили) так, что там вообще в живых никого не осталось. 21-я бригада — вообще в г… ( вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел — это страшно. Молодые парни. Я здоровый мужик — схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз», — рассказывает военный РФ.



Объясняет, что на этой войне вообще никому нельзя доверять, ведь вокруг только враги.



«Здесь все враги. Нет такого, чтобы „ЛНР“, „ДНР“ были за Россию. Ни… ( ничего) подобного. Все враги», — сказал он.



В конце концов оккупант приходит к выводу, что больше не хочет так жить.



«Контракт закончится, вернусь и просто освобожусь», — добавил оккупант.



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