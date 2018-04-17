В Новоград-Волынском снова нашли мусорный "подарок" из Львова

Географию происхождения мусора "слили" найдены в нем чеки

В Новоград-Волынском районе нашли 90 тонн мусора из Львова.

Об этом сообщили в Житомирской ОГА.

Большие кучи отходов выбросили возле заброшенного здания в селе Барвиновка.

На место происшествия сотрудники РГА, Держпродпотребслужбы и следственно-оперативная группа полиции зафиксировали правонарушение и составили акт.

По имеющимся в мусоре документам (чекам, квитанциям) было установлено, что отходы завезли из Львовской области. А сам груз выгрузили в период с 14 по 15 апреля.

Районная власть также обратилась к полиции об открытии уголовного производства.

Также в РГА повторно направили письма в адрес патрульной полиции Житомирской и Ровенской областей, чтобы усилить контроль проезда фур на посту пересечения границы.

Ранее сообщалось, что нелегальный вывоз мусора из Львова в феврале прошлого года обнаружили в Полтавской области.