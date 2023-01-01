В новогоднюю ночь россияне дважды обстреляли Днепропетровщину: есть раненая 1 января, 09:15 Россияне в новогоднюю ночь обстреляли Днепропетровщину (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранена 48-летняя женщина.

Как пишет в телеграм глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, под прицел попали две общины — Красногригорьевская и Никопольская.

«Вражеские Грады и тяжелая артиллерия умышленно били по жилым кварталам именно в праздничные часы», — отмечает глава ОВА.

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По его словам, в Никополь прилетели не менее 20 снарядов. Один из них вызвал возгорание в девятиэтажке. 48-летняя женщина получила осколочно-ожоговое ранение глаз — ее доставили в больницу. Утром женщину выписали.

В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома. Повреждена больница, банк, две аптеки, гостиница, магазины и линия электропередач.

В Красногригорьевской общине обошлось без пострадавших.

Также, по словам Резниченко, есть «новогодний подарок» от воздушного командования Восток. Украинские защитники неба уничтожили один летящий на область дрон-камикадзе Шахед.