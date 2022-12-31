В Херсонской области в результате российского обстрела двое детей получили тяжелые осколочные ранения 31 декабря, 18:17 Разрушенные обстрелами здания в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В результате артиллерийского обстрела поселка Надднепрянское Херсонской области двое детей получили тяжелые осколочные ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.

«В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Надднепрянское близ Херсона. Произошел взрыв снаряда недалеко от школы. На улице находились двое детей — 13-летний мальчик и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения», — написал он.

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Сейчас дети в операционной, хирурги борются за их жизнь.

